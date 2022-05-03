朋億首季營收獲利倍增 每股純益5.17元

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）今日公布2022年第1季財報 ，單季合併營收達16.78億元，年增113.6%，稅後純益1.75億元，年增達171.3%，每股純益5.17元，比去年同期大增1.7倍，創單季新高。

朋億表示，首季營收和獲利倍增，主要受惠兩岸地區半導體等產業持續推動新廠擴建計畫，加上公司持續擴大區域銷售、延伸服務業務版圖等策略展現，挹注整體產能稼動率保持良好水準。今年首季獲利表現攻歷年同期新高記錄。

朋億表示，首季受惠兩岸地區客戶積極採取擴產及新增產能計畫，以滿足全球半導體市場高度需求，不僅帶動公司旗下高潔淨度化學品、氣體等供應與分裝系統訂單出貨暢旺，再加上公司戮力深化濕製程設備業務動能，積極切入第三代半導體領域並握有良好接單量能，隨著在手訂單出貨完成認列，帶動首季濕製程設備銷售大幅年增172％，營收同步有亮麗表現。

朋億進一步表示，公司致力完善垂直水平業務資源整合，自去年起延伸跨足氣體分裝系統及二次配系統訂單服務領域，有效滿足半導體等產業客戶訂單需求，同時持續精進營運成本、費用之管控，挹注第一季整體毛利率、營業利益率仍分別站穩24.64％、15.01％水準，展現良好獲利能力之精進。

展望本季，朋億表示，雖面臨全球疫情與俄烏戰事等情勢波動，但公司仍持續採取高規格防疫措施，以維持穩定的工程施作進度與設備出貨，並密切掌握原物料供應狀況，持續培育專業人力、增加原物料採購與庫存，同時積極開發新合作供應商，以下降外部市場因素干擾。

另一方面，朋億仍持續深化拓展兩岸主要半導體等客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務，雖短時間遇到大陸封城影響生產，但近年擴大台灣業務銷售效益展開，今年首季台灣地區占比已達47.9％，凸顯朋億擴大區域銷售創造公司更為有利競爭條件，更推升目前整體在手訂單金額持續保持歷史新高水位亮眼成績，有助於創造未來整體營運保持向上成長趨勢。