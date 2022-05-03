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過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

精測4月營收3.58億元 月增10.5%

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
精測總經理黃水可。聯合報系資料照片
精測總經理黃水可。聯合報系資料照片

晶圓檢測大廠精測（6510）（3）日公布2022年4月合併營收達3.58億元，月增10.5%，年增1.2% ; 累計前4個月營收為11.87億元，較前一年度成長1.9%。

精測表示，公司在「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」等公司治理方面有著優異表現，今年4月，榮獲2021年公司治理評鑑上櫃公司中名列前5%、最優等佳績，成為半導體測試介面類股中首家獲此殊榮之公司。

至於營運方面，精測表示，受惠於亞系客戶智慧型手機相關晶片，包括有AP(基頻晶片)、RF(射頻晶片)之探針卡需求回籠、以及美系客戶明顯可見HPC高效能運算晶片需求回溫、SSD快閃記憶體控制晶片需求持穩暢旺，今年4月份營收恢復成長動能，惟部分客戶受到大陸疫情封城影響，相關業績貢獻將遞延至5、6月，因此整體來看，今年第二季營運表現可望優於第一季。

精測強調，公司推出的混針MEMS探針卡系列產品，滿足微間距、高腳數、大電流及高速信號的晶圓測試需求，因此，繼美系客戶驗證後，近期開始量產出貨供應給亞系客戶，而最新的混針技術論文亦將於今年6月份的美國2022 SWTest技術論壇上公開發表。

展望未來，近期半導體產業受到國際情勢影響，頻頻傳出多項設備取得不易，甚至恐將影響整個產業鏈未來產能擴充的進度。有鑑於此，中華精測持續積極投入測試介面相關生產、檢驗之設備研究開發，期能透過設備自主化，降低擴產風險、滿足客戶所需，充分發揮「All In House」的價值。

中華精測 控制晶片

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