組織轉型繳出亮眼成績 中華電信首季EPS 1.16元

中華電信今（3）日公布2022年第1季財報，第1季合併營收512.9億元，較去年同期增加2.4%，歸屬於母公司業主淨利為90.2億元，每股獲利1.16元。

中華電信董事長謝繼茂表示，今年落實組織轉型，中華電信以新的組織架構積極發展業務。儘管面臨新冠肺炎疫情升溫、國際局勢緊張挑戰，「我們很高興在第一季看到組織轉型後，有亮麗的財務與業務表現。」

受惠於終端市場多元需求、創新發展引擎、廣泛市場通路涵蓋與優越的執行力等四大因素帶動，中華電信第一季各項指標達成財測預期。

從行動業務、固網寬頻兩大業務來分析，首先，在行動業務部分，行動營收及行動客戶市占持續站穩領先地位，5G持續滲透帶動行動090月租型ARPU（每用戶貢獻度）年成長3.2%，且5G續約客戶平均月繳金額提升達35%；另外，固網寬頻及HiNet客戶數持續成長，使中華電信在固網寬頻市占上維持領先地位。

若再從三事業單位來看，中華電信表示，個人家庭事業群持續成長，主要受惠於市場強勁的需求及數位發展商機，中華電信也在第一季推出三網飆配方案（固網寬頻+行動+Wi-Fi），吸引了更多行動與固定寬頻的消費者，家用Wi-Fi設備數亦較去年同期成長29%。

企業客戶事業群方面，第一季在行動ICT（資通訊技術）、IDC（資料中心）及資安業務營收取得雙位數的年成長佳績，5G企業專網營收亦是去年同期的三倍；另外，國際電信事業群因為國際客戶對IDC、雲端及ICT服務的需求不斷增加，帶動第一季營收年成長13.8%。

謝繼茂指出，「對中華電信而言，今年是別具意義的一年。由於全球各地數位轉型加速進行，為市場提供長期商機，我們將持續為客戶提供更優質的產品及服務，並對業務持續發展與成長保持堅定的信心。」