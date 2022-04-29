疫情飆高富邦媒股價卻創15個月新低 法人說是這三原因

國內本土確診病例單日突破萬例大關，居家照護與居家隔離的人數也愈來愈多，不過，與疫情連動密切的電商股龍頭富邦媒（8454）卻逆勢走跌，繼昨日跌破800元關卡後，今（29）日盤中再向下探底，來到764元，下跌4%，創近15個月新低位置，等於回吐逾一年的漲幅。法人分析，富邦媒股價低迷主要反映三項因素，包括第1季季報表現不預期、疫情紅利逐漸收窄，以及大陸停工使3C和家電產品短缺，影響momo站上銷售表現。

富邦媒是這兩年疫情的受惠指標股，股價一度在去年9月寫下2,190元的天價，即便今年年初，高點也還有1,780元。不過，全球今年以來不確定因素增加，高成長、高本益比個股受打壓，富邦媒股價2月中旬跌破千元關卡，之後每況愈下，以今日盤中低點計算，今年以來股價回檔幅度已逾五成，狠遭腰斬。

富邦媒日前公告首季季報，第1季合併營收229.4億元，年增24.9%，創下歷史次高營收規模，營業淨利達10.4億，年增22.8%，成長動能穩健；歸屬於母公司業主稅後純益達8.26億，每股盈餘來到4.53元，還原一次性損益年增21.1%。

法人表示，富邦媒第1季因較高的營銷費用使整體營業費用較去年同期增加三成，加上投資損失，使首季財報表現不如預期。其次，台灣雖然本土病例飆高，但在政府逐漸放寬防疫限制之下，相較於去年，消費者對電商依賴度降低，換言之，疫情對電商所帶來的紅利逐漸收窄。此外，富邦媒第1季3C家電的銷售比重略微下降，主要受除濕機缺貨和iPhone供貨不穩等所影響。第2季仍將面臨3C和家電產品恐短缺惡化，產品供應不足，使第2季業績的不確定性增加。

不過長線來看，市場對富邦媒仍持正面看法，主要是富邦媒透過持續擴建物流網絡，今年在雙北可望推出3小時快速到貨的服務，持續強化競爭力與電商的便利性。其次，momo成為電商霸主後，相較於線下零售商，在產品定價具競爭力，隨著規模擴大對供應商的議價能力提高，銷售的靈活性也增加。