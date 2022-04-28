日月光首季EPS 3.01元 創歷年同期新高

半導體封測廠日月光投控（3711）首季每股純益3.01元，創歷年同期新高。展望未來，日月光預估，今年營收、毛利率、獲利可逐季成長，看好車用、高效能運算（HPC）和網通等應用領域，今年封測事業營收年成長幅度上看20%；法人預估，第二季營收季增中到高個位數百分比。

日月光投控今天下午舉行線上法人說明會，公布首季財報，合併營收1,443.91億元，季減16%、年增21%，毛利率19.7%，季增0.7個百分點，年增1.4個百分點；營益率11.2%，季減0.1個百分點，年增 2.1 個百分點，稅後純益 129.07 億元，季減 58%，年增 52%，每股稅後純益3.01元。

展望第2季，日月光表示，基於目前業務展望和匯率假設，按照擬制性基礎來看，以美元計算，第2季封測及材料（ATM）業務將較去年第4季略佳；第2季封測材料毛利率可較第1季略佳；電子代工服務（EMS），以美元計算，第2季EMS業務與第1季相當；第2季EMS營益率可能較第1季略降。

日月光投控首季營收、毛利率、營益率、純益率、稅後純益、每股稅後純益均創歷年同期新高，稅後純益達129.07億元，年增52%，每股稅後純益達3.01元，

日月光投控財務長董宏思表示，儘管總體變動因素升高，削弱智慧型手機，尤其是安卓系統銷售下滑，但因高效能運算（HPC）、 網通 車用等領域需求強勁 ，加上整合元件大廠持續釋出委外代工訂單，認為毛利率將維持穩定成長， 有信心今年寫下歷史新高。

法人預估，日月光投控本季營收約季增5到9%，毛利率仍將再提升。若匯率持續維持貶值， 毛利率表現可能表現比預期更好。