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致伸首季每股純益1.23元 為同期新高

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸科技（4915）公布今年第1季財報，單季營收178.94 億元，淨利5.52億元，每股純益1.23元。

致伸表示，第1季來自資訊產品占比53%，其次是智慧生活產品（26%）和汽車/工業互聯網 (AIoT) 等相關產品（21%）。與去年相比，汽車/工業互聯網 (AIoT) 等相關產品的比重不斷增加，權重從2021年第1季度的13% 和2021年第4季度的16% 增加到2022年第1季度的 21%。

致伸第1季度營收受惠汽車ADAS、警用相機和新產品在相機模組應用的強勁需求。聲學產品由於零組件缺料造成先前產品出貨遞延已漸漸減緩，也對第1季營收有顯著貢獻。 致伸科技資深副總兼財務長蕭英怡表示，展望第2季，預計致伸的營收將持續受惠於汽車ADAS、警用相機、多功能事務機以及其它新業務和產品的增長。

致伸預期，第2季營收將呈現雙位數年成長率。因產品組合的調整及新產品逐漸達到經濟規模，第2季度獲利將呈現雙位數年成長率，營業利益率也將較去年同期高，不過，第2季度因新事業群人才投資，營業費仍高，但也顯示致伸對投資未來的承諾。

致伸 營收 相機模組

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