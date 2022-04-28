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美律Q1每股賺0.52元 營運逐季回溫

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

電聲元件大廠美律（2439）今年首季每股純益0.52元，較去年第4季每股純益2.58元衰退，但較去年同期每股純益0.1元成長，整體而言，首季營運堪稱穩健。

美律今年首季營收60.18億元，季減49.1%、年減22.2%，稅後純益1.1億元，較去年第4季稅後純益5.39億元銳減，但較去年同期稅後純益2,100萬元激增，單季每股純益0.52元。法人表示，第1季為科技產業淡季，但美律獲利表現仍比去年同期增長，業績表現還算平穩。

展望未來，美律日前指出，公司MEMS麥克風具有訊噪比高、相位集中、超寬頻特性等優異表現，不論會議環境多大，使用者距離麥克風多遠，都能清楚收音。

此外，近年來穿戴式裝置市場蓬勃發展，美律也透過自身產品積極切入。黃朝豊認為，舉凡醫療、工業、零售業、無人機等領域，均是新一波穿戴裝置的新戰場。

據悉，美律自從去年底開始，飽受缺料所苦，但由於第2季缺料狀況有望緩解，估計營運有望逐季回溫。

美律 營收

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