閎康首季每股稅前盈餘2.56元 歷年同期新高

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布第1季自結財報，首季營收為8.94億元，年增 22.2%，稅前盈餘1.6億元，年增23.7%，每股稅前盈餘2.56元，為歷年同期新高。

閎康表示， 首季營收和毛利率表現亮麗，主因5G、AI、車用電子等新科技驅動之下，帶動材料分析及失效分析大幅成長，毛利率隨之提升。

不過閎康表示，3月中下旬上海陸續封控，導致客戶未來及時付款，備抵應收帳款提列提高，整體營業費用增加。

閎康進一步指出，近期上海封城短期內對公司營收略有影響，但長期來看，半導體分析需求依然持續強勁。

閎康表示，隨台灣晶圓代工大廠已公布將於2024年底前進行2奈米風險性試產，目前研發工作如火如荼的展開，閎康早已完整佈局先進製程與封裝研發分析所需的各種儀器設備及專利技術，並大量協助國內外知名半導體廠進行最新進2奈米製程研究開發。

閎康表示，晶圓廠先進的2奈米GAAFET製程晶片分析技術，主要瓶頸在於樣品製備手法及其結構尺寸量測。一般業界常用的FIB切片製備作法，經常會造成GAAFET樣品的超薄TEM試片變形、或是結構破損，因而無法獲得清楚的影像及真實構造尺寸。

此外，由於GAAFET具有極複雜的3D結構，要精準正確地定位在失效處或是目標截面進行取樣及觀測，除了在樣品製備技術是一大挑戰外，也必須仰賴經驗豐富的分析人員對該結構影像作專業正確的判讀。閎康在擁有自主開發的獨特試片處理技術，可有效避免GAAFET樣品在製備成TEM超薄切片時可能發生的變形或破損問題、並強化其TEM影像清晰度，輔以閎康領先業界之微區定位標註技術，可使GAAFET樣品製備精準定位並進行取樣，進而獲取正確的分析資訊。

閎康強調，公司已提前布局相關先進製程材料分析相關設備，越往先進製程走，優勢愈加明顯，客戶黏著度愈高，預期隨著MA設備擴增及利用率持續滿載，毛利率將明顯提升，整體業績也樂觀看待。