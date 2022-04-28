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精測首季每股純益僅3.43元 為近幾年來新低

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
精測首季獲利不如預期，公司明年將於法說會說明。圖為精測桃園營運總部。圖 /聯合報系資料照片
精測首季獲利不如預期，公司明年將於法說會說明。圖為精測桃園營運總部。圖 /聯合報系資料照片

晶圓檢測大廠精測（6510）今（28）日公布2022年第1季營運成果。2022年第1季營收達8.29億元，季減34.9 %，但年增2.2% ; 單季稅後純益1.12億元，比前一季大減滑60%，年減33% ; 毛利率52.2%，季減2.8個百分點、年減1.9個百分點，每股盈餘3.43元，為近幾年來單季新低。

精測首季獲利遠低於法人預期，預料將成為明年法說會，法人追問焦點。

精測表示，首季毛利率表現仍穩定在52%之上，表現仍穩健，但營業費用率卻拉升近10個分點，達到37%，是導致首季獲利銳減的原因。營業費用大增，主因認列研發費用及提高研發人員薪酬，影響獲利表現。

精測表示，公司增列研發費用，主為加速各項技術研究及市場布局，以因應未來探針卡全面展開各應用領域所需，持續投入智慧設計、自製探針卡及全面導入智慧製造，增補優秀研發人才，同步於M (機械)、E (電學)、C (化學)、O (光學) 等關鍵技術精進，加計員工調薪、員工人數增加、新產品小量驗證、新據點拓展等因素，單季營業費用明顯升高，此為後續營收成長必要之投資。

精測強調，自新冠肺炎疫情發生以來，受到地緣政治、科技貿易戰、供應鏈長短料、通膨升息、缺工漲價等總體經濟因素影響，半導體產業裡的關鍵企業皆面臨局勢快速變化的經營挑戰，而精測在此期間，除強化備料外，並持續拓展產品的應用面，預計投入的研發將有助於公司發展繪圖晶片(GPU)、觸控及顯示驅動整合型晶片 (TDDI)、動態隨機記憶體(DRAM)等測試新市場，以跟上半導體產業終端應用的結構性改變，順利由智慧型手機、PC/NB等應用產品拓展至HPC／車用等新應用產品的相關晶片測試領域。

精測與全球半導體客戶進行多項客製化產品開發，將在後續各季度看到成果，成為今年公司營收、獲利成長的關鍵動能

精測 半導體 營收

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