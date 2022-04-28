聯電和艦廠「滿血復活」 股價一度衝漲停

傳出聯電（2303）蘇州和艦廠，3 月初產能已滿載運轉，加上昨日法說釋出漂亮營運成績單，以及展望的好消息，聯電今（28）日股價表現亮眼，早盤一度衝漲停價48.8元，終場收盤收在48.5元，漲幅9.23%。

微信公眾號「蘇州發布」昨晚公布的消息顯示，和艦廠在2月24日復工，3月初就「滿血復活」，目前員工到崗率達到98%，約2,200人。

業界人士表示，蘇州和艦目前透過人員輪班、提升設備產出等方式，全力追回因疫情停工失去的產能。現階段員工每天核酸檢測、上傳兩碼、測體溫等外，也分流上班，貨運也根據動線特別管理。

在聯電昨日尚未釋出財報之前，股價觸及16個月新低，收在44.4元。今日股價則強力反彈，開盤上漲1.9元，開在46.3元，一路走高，一度觸及漲停價48.8元。

聯電2022年第1季營運報告顯示，合併營收為新台幣634.2億元，季增7.3%、年增34.7%，第1季的毛利率為43.4%，歸屬母公司淨利為新台幣198.1億元，每股純益1.61元。

聯電預期，今年營收年增幅將優於或與產業平均產值20%相近，產品平均單價年增幅維持14%至16%。展望明年，總經理王石表示，從聯電專注的領域來看，市場需求會持續成長，鑑於大環境變化，審慎樂觀看待，將持續與客戶緊密合作，強化產品線，並持續與客戶簽長約，對2023年也很有信心。