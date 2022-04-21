面板價格4月下旬走疲 摩根士丹利保守看友達、群創

面板價格在4月下旬疲乏，電視面板跌5%，顯示器和筆電跌4%，摩根士丹利表示電視品牌廠保守拉貨，不利電視面板價格，與此同時，IT面板價格也持續下探，預期台系面板廠第2季營業利益持續承壓，或將損益兩平，對友達（2409）、群創（3481）後市保守看待。

摩根士丹利指出，電視品牌廠因地緣政治風險、通膨壓力，以及物流成本上升等因素，對終端需求看法保守，並降低面板採購量；各尺寸電視面板4月下旬平均跌幅達5%，其中75吋、65吋面板各跌4%與7%，55吋跌2%、43吋跌7%、32吋跌5%。加計4月上半月的報價表現，電視面板價格全月跌6%，較預期低。

在32吋和43吋價格沒有持平，65吋和75吋價格較3月加速下跌之下，預期電視面板第2季平均售價將季減中個位數（mid-single digits）幅度。

4月下旬液晶顯示器（monitor）和筆電面板價格平均跌4%，全月跌幅來到6%。現階段，IT面板毛利較電視面板毛利高，預期將促使面板廠將產能轉向產製IT面板，使IT面板供給增加，而這將會壓抑IT面板季度平均價格，預期IT面板第2季價格將會季減中十位數（mid-teens）幅度，且第3季仍有不小的機率持續下行。

摩根士丹利表示，友達和群創首季面板出貨量和平均銷售單價低於預測或落於財測下緣，在電視和IT面板價格前景疲軟之下，預期友達和群創第2季營業利益率恐僅將降至損益兩平，不及市場預期的5~6%。