兩因素夾擊影響終端需求 亞系外資降聯詠評等及目標價

中國大陸因疫情封城，加上通膨的衝擊，兩大因素影響面板復甦時間，恐將延至下半年，終端需求疲弱下，亞系外資下修聯詠（3034）大尺寸驅動IC價格，及今明年毛利率與每股純益預估，同時大幅調降評等，由原先的買進大降至劣於大盤表現，目標價由600元下修至410元；聯詠今（21）日開低走低，一度下滑至396元，跌幅1.6%，失守400元關卡。

亞系外資認為， 第2季面板需求在通膨的衝擊下較原預估弱，大尺寸驅動IC(LDDIC)價格仍持續有壓，電視面板則是逼近損益兩平的臨界點；亞系外資下修第2季、第3季LDDIC價格預估，從原先預估各季減2%，擴大到各季減5%。

亞系外資強調，考量需求疲弱，決定下修聯詠今明年毛利率預估，其中LDDIC今明年毛利率由原預估的48.1％、45.7%下修至47.5％、43.3%，另外，預估TDDI平均售價(ASP)將季減3%；SDDI毛利率則將由去年的52%，預估今年將下滑至50%，2023年則是45%。

亞系外資預估聯詠2022～2023年毛利率仍有下修風險，決定調降評等，由原先的買進調降至劣於大盤表現，目標價由600元下修至410元。