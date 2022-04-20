ABF產業成長可期 高盛上調景碩、欣興目標價
ABF產業成長可期，高盛證券看好相關供應鏈運營表現有提升空間，重申南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）「買進」評等，維持南電目標價1,150元，提升景碩目標價至430元，提升欣興目標價至470元。
高盛指出，需求端上，伺服器GPU將持續推動ABF需求成長，預期2022~2023年需求複合年均成長率為32%，與此同時，隨2.5D封裝技術使用率提升，PC、GPU、ABF需求成長率也將在明年後開始加速。
供給端上，2022~2025年開出新產能中有九成是高階產能，高階ABF產能複合年均成長率達56%，儘管有如此高成長，但因高階晶片所需載板尺寸及層數均多於傳統晶片，在高階晶片需求強勁帶動下，預估未來幾年的擴產仍不足以滿足需求。
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