科技產業市況多變 美銀下調信驊、譜瑞-KY、祥碩目標價

科技產業鏈市況多變，高價股面臨估值修正，美銀因應市況，修正信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）投資評等及目標價，將信驊由「中立」降至「劣於大盤」，目標價下調至2,550元，譜瑞-KY由「買進」降至「中立」，目標價下調至1,750元，祥碩維持「買進」，目標價由2,400元下調至2,100元。

美銀指出，伺服器供應市況在經過6~8個月的上行周期後，隨庫存持續堆積，以及零組件緊缺市況緩解後，產業庫存或將出現修正，整體產業成長動能趨緩，BMC晶片拉貨力度在未來幾季將出現下滑，壓縮信驊營收表現空間，預估今明年EPS為55.61、65.60元。

譜瑞-KY營收就產品別來看有八成直接或間接來自PC，就市場別來看有四成來自中國大陸，使其難以抵禦PC產業修正風險；近來可觀察到，PC產業鏈零組件緊缺市況緩解，庫存也逐步回歸常態，這將不利相關IC晶片未來幾季的出貨需求，預期今年譜瑞-KY營收表現轉疲，預估今年EPS為82元。。

祥碩則面臨數個挑戰，包括Intel Alder Lake對AMD的競爭、來自Intel和聯發科（2454）在USB4的挑戰、USB4控制IC所需的28奈米製程供給緊俏、以及整體PC市場需求下滑，預估今明年EPS為56.77、71.25元。