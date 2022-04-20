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宇瞻首季每股純益1.57元 寫歷年同期新高

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
宇瞻總經理張家騉看好智慧應用及元宇宙將推動宇瞻今年營運動能持續成長。圖/聯合報系資料照片
宇瞻總經理張家騉看好智慧應用及元宇宙將推動宇瞻今年營運動能持續成長。圖/聯合報系資料照片

宇瞻(8271)今（20）日公告首季財報，首季每股純益為1.57元，寫下歷年同期新高。

宇瞻總經理張家騉表示，第1季雖然面臨DRAM跌價與日廠儲存型快閃記憶體（NAND）製程汙染事件影響供貨，但市場需求的力道仍在，加上產業端在過去兩年已練就彈性應變的能力，故整體表現具有一定水準。

張家騉表示，本季全球產業環境變動因素增加，俄烏戰爭、通貨膨脹與新冠疫情擴散導致需求延緩，對後市的發展仍需持續觀望。不過宇瞻從去年開始推進三大營運動能，加上無論是產品設計、客戶開發、技術創新等面向皆早有規劃，能隨時因應外部變化做策略調整。

談到營運布局，張家騉說，除記憶體本業外，智慧應用處具有高度的市場前景，在今年應會有不錯的表現。舉例來說，隨工業4.0應用趨勢，傳統廠房已逐步走向自動化，將帶動產線硬體結合軟體升級的需求。

此外，特殊領域像是元宇宙需要用到的VR眼鏡，就須結合光學檢測、輝度計等專業設備，搭配設計檢測程式才能滿足客戶需求。這種後端整合開發的能力，是終端客戶需要、也是宇瞻團隊獨有的競爭力，除可應用於面板廠外，在生技領域如隱形眼鏡製造商、藥廠等都適用。

張家騉並引用市調機構IDC最新報告，預測2022年VR頭戴式裝置出貨量有望來到1,095萬台，他預估，伴隨元宇宙的發展，宇瞻的檢測設備系統整合訂單，已經看到年底。

張家騉接著說，今年適逢宇瞻成立25周年，感謝所有同仁、夥伴的付出與客戶的支持。即便未來市場環境充滿各種變數，但宇瞻將堅持「做好伴」的品牌核心價值，落實企業社會責任以回應國際ESG浪潮，持續朝穩定成長、追求永續發展的目標邁進。

快閃記憶體 元宇宙

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