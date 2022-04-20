宇瞻首季每股純益1.57元 寫歷年同期新高

宇瞻(8271)今（20）日公告首季財報，首季每股純益為1.57元，寫下歷年同期新高。

宇瞻總經理張家騉表示，第1季雖然面臨DRAM跌價與日廠儲存型快閃記憶體（NAND）製程汙染事件影響供貨，但市場需求的力道仍在，加上產業端在過去兩年已練就彈性應變的能力，故整體表現具有一定水準。

張家騉表示，本季全球產業環境變動因素增加，俄烏戰爭、通貨膨脹與新冠疫情擴散導致需求延緩，對後市的發展仍需持續觀望。不過宇瞻從去年開始推進三大營運動能，加上無論是產品設計、客戶開發、技術創新等面向皆早有規劃，能隨時因應外部變化做策略調整。

談到營運布局，張家騉說，除記憶體本業外，智慧應用處具有高度的市場前景，在今年應會有不錯的表現。舉例來說，隨工業4.0應用趨勢，傳統廠房已逐步走向自動化，將帶動產線硬體結合軟體升級的需求。

此外，特殊領域像是元宇宙需要用到的VR眼鏡，就須結合光學檢測、輝度計等專業設備，搭配設計檢測程式才能滿足客戶需求。這種後端整合開發的能力，是終端客戶需要、也是宇瞻團隊獨有的競爭力，除可應用於面板廠外，在生技領域如隱形眼鏡製造商、藥廠等都適用。

張家騉並引用市調機構IDC最新報告，預測2022年VR頭戴式裝置出貨量有望來到1,095萬台，他預估，伴隨元宇宙的發展，宇瞻的檢測設備系統整合訂單，已經看到年底。

張家騉接著說，今年適逢宇瞻成立25周年，感謝所有同仁、夥伴的付出與客戶的支持。即便未來市場環境充滿各種變數，但宇瞻將堅持「做好伴」的品牌核心價值，落實企業社會責任以回應國際ESG浪潮，持續朝穩定成長、追求永續發展的目標邁進。