聯發科雖跌落千金 美系外資重申加碼目標價1,280元

聯發科（2454）法說會前，美系外資最新報告預估聯發科首季財測可望達高標，毛利率首度衝破50%，同時認為聯發科目前本益比11倍、現金殖利率約7~8%，從估值來看，現在是不錯的切入點，重申聯發科加碼，目標價維持上看1,280元；聯發科今（19）日開高，盤中漲幅逾1%。

美系外資表示，受惠於匯率貶值，聯發科首季財測可望達高標，毛利率將首度衝破50%，預估第2季營收則是持平，主因首季的高基期、加上中國大陸手機和電視市場需求不振的影響，且在晶圓成本壓力轉嫁下，預估第2季毛利率約47.5～50.5%。

美系外資認為，在大陸晶片市場已形成聯發科、高通兩大壟斷的格局，雖市場傳出高通可能在第2季發動價格戰，但在終端需求疲弱下，美系外資認為價格戰可能行不通，比較可能的做法是推出入門級低階款5G產品；另外，聯發科也不會下砍5G單晶片價格，美系外資預估，下半年也不會有價格戰。

聯發科今日以855元開出，一度拉升至862元，盤中漲幅1.2%。