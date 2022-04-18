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上海朝解封之路邁進 藍天股價上揚2.8%

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

外媒路透披露，上海官員要求20日要實現疫情清零，之後可望進一步解封。在上海朝解封之路邁進下，藍天（2362）今（18）日股價逆勢大盤上揚2.8%，來到每股32.6元，股價一舉站上所有均線。

藍天在中國大陸流通事業持續繳出佳績，旗下百腦匯去年18家據點平均出租率達95%，全年租金收入7.2億人民幣，年增率約3%，已重返成長軌道。此外，去年群光廣場百貨獲利則更勝2019年，內部評估，今年筆電與中國流通兩大事業貢獻獲利可望優於去年。

面對後疫情時代消費者購物模式轉變，百腦匯持續加強線上線下整合的「發現式消費」，透過與華碩（2357）、戴爾、聯想等國際知名品牌合作，並配合短影片、直播等新型娛樂模式，推播消費者感興趣的商品，以擴增商場來客數，同時不斷進行商場整改及業態整合，打造讓消費者的體驗場域，進一步提升客戶滿意度及忠誠度。

至於轉投資30%的群光廣場百貨，去年第四季因雙11、店慶以及聖誕節購物旺季，營運再度攀升，單季營收達17.42億人民幣，季增率75%，稅後淨利0.7億人民幣，季增23倍。

累計去年群光廣場百貨營收達53.11億人民幣，年增逾23%，稅後淨利1.53億人民幣，年增3.5倍，獲利已超越2019年水準。今年截至2月份的獲利已超越去年首季有3成以上，另外3月有女神節及春季化妝品節加持，該公司預期，首季群光廣場百貨的營收獲利可望穩步上升。

人民幣 群光 營收

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