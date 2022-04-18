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蘇州防疫政策升級對PCB影響 投顧：維持欣興買進
蘇州4月16日宣布6個市轄區升級疫情防控措施，工廠採封閉式管理，並加強交通管控。群益投顧說，維持對騰輝電子（6672）、金像電（2368）、景碩（3189）、華通（2313）中立投資建議，欣興（3037）買進投資建議。
PCB 台廠於蘇州的產能占比預估為騰輝電子 -KY 75%、金像電 30%~35%、景碩15%、欣興5%~10%，產品以BT載板為主、華通5%~6%，以打件及組裝代工為主。
群益投顧預估，目前蘇州的防疫政策下，工廠仍可正常生產，但物流恐受阻，原物料是否足夠端看交通管控時間長度。依目前防疫政策，預估對相關PCB廠商生產影響不大，維持對騰輝電子、金像電、景碩、華通中立投資建議，欣興買進投資建議。
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