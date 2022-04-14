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界霖首季獲利報佳音 今年營收獲利逐季成長

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
界霖董事長蔡上元看好今年營運可望逐季成長。圖/界霖提供
界霖董事長蔡上元看好今年營運可望逐季成長。圖/界霖提供

功率元件導線架廠界霖（6548）今日參加交易所法說表示，受惠車用功率元件導線架需求強勁，產品組合優化，首季營收雖呈現季減，但獲利將繳出優於去年第4季佳績，今年更受惠產能增加，營收和獲利可望逐季成長，其中法人關注的車用占比，今年預估可拉升逾五成。

界霖今天是參加台灣證券交易所舉辦半導體暨新上市主題式業績發表會，說明首季營運成果及今年營運展望，不過由於首季財報將待董事會通過後對外公布，法人推估，單季將逾1.1元 ，優於去年第4季的0.97元。

界霖發言人吳念誼表示，公司中長期發展方向以車用和工業為主，預估今年產能擴充幅度約10%至20%，今年業績目標成長雙位數百分點。

界霖董事長蔡上元指出，儘管新冠肺炎疫情仍有變數，但界霖在台灣、中國大陸蘇州和山東、日本、馬來西亞等據點可分散風險。目前界霖兩岸都同步擴建，中國大陸蘇州住立精工二期廠房去年第4季完工，今年陸續進駐設備。

受惠車用晶片需求強勁成，界霖今年在銅材短缺下，也將銅材優先支援毛利率較高的車用功率導線架，也是首季營收雖呈現季減，獲利卻優於去年第4季的主要關鍵。

蔡上元表示，電動車趨勢有助界霖功率元件導線架成長，若無疫情影響，今年業績可望逐季成長，有機會再拚新高，預估最快今年底車用占比，可由目前的42%，再提升逾5成，同步推升毛利率表現。

界霖也自本季起反映國際銅價大漲，調漲各式導線架5~10%不等，本季即受惠價量齊揚，獲利將優於首季，單季每股獲利挑戰1.5元。公司也有信心下半年也會優於上半年。

界霖去年合併營收63.32億元，年增46%，創歷年新高，全年稅後純益4.69億元，年增263%，也創歷史新高；去年每股稅後純益4.82元，董事會決議去年盈餘每股配息4元。

界霖首季合併營收16.02億元，季減1.4%、年增10.3%

營收

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