華孚今股價勁揚8.6% 近三個月大漲逾三成

金屬機殼廠華孚科技（6235）在第一季營收改寫近22年新高下，今（14）日股價勁揚逾8.6%，盤中高點來到每股42.05元，該公司近三個月以來漲幅超過三成。

華孚公告3月單月合併營收為3.42億元，較上月增加21.35%，較去年同期則勁揚85.37%，創下41個月以來新高紀錄，也為歷史第五高。累計華孚首季合併營收9.25億元，較同期增加45.17%，為近22年來新高。

該公司去年合併營收為28.24億元，較109年度的19.97億元增加41.40%；110年度稅後淨利為1.65億元，每股稅後純益為0.96元，相較於109年度的稅後淨利6.50億元及每股稅後盈餘3.85元減少，主要因109年度包含處分桃園大智路土地及廠房 (投資性不動產) 稅後淨益為6.54億元 (每股稅後純益3.87元 )，如扣除該項收益，則去年度稅後淨利及每股稅後純益均較109年度成長。

華孚科技董事會亦於會中決議通過110年度股利分派案，擬配發每股現金股利0.3元。