樺漢攻企業ESG減碳商機 股價站回200元關卡

工業電腦大廠樺漢（6414）瞄準三大包含智慧城市、智能製造與智能樓宇等主要市場之節能減碳商機，推出IPC 3.0「雲化ESG賦能科技」雲地整合服務，促進全球綠色經濟，以及能源、產業、生活與社會等四大轉型。

全球溫室氣體淨零排放等環境永續發展已經是各國共識，歐盟將於2026年起開徵碳關稅，根據聯合國環境規劃署2020年的UNEP報告指出，2019年建築耗能佔全球總耗能35％，溫室氣體排放更高達總量的38％，皆高於工業部門和運輸的總排放量。

樺漢「雲化ESG賦能科技」雲地整合服務的解決方案遵循三大國際ESG準則 (GRI、SASB、TCFD)，提供六大環境永續規範與認證，包含ISO 50001 能源管理、ISO 14001 環境管理、ISO 14064碳盤查、ISO 14067 碳足跡、PAS 2060 碳中和、ISO 14046水足跡等，並與Google雲合作，將企業機關碳排放量正負抵銷，達成碳中和並協助淨零排放及ESG報告揭露，更將以大數據與AI整合技術來加速企業機關達成環境永續發展。

樺漢ESG科技方案，提供一套完整數位雙生 (Digital Twin) 及3D可視化智能平台，其中包含電力系統、空調系統、照明系統、水與廢水管理系統、資安系統、門禁系統、監控系統、消防系統等八大系統，同時也提供混合雲之雲地整合與建置，包含Anthos Server 架設與運行、平台導入實際應用、3D視覺化、Web 3.0 設計開發、新與舊硬體設備整合、各子系統軟體製作規劃、各子系統通訊整合建置等，提升企業機構ESG達成更安全、有韌性、具競爭力的永續發展，並為樺漢未來營運增添新一波成長動能。

在三月、第一季營收表現搶眼下，樺漢今（12）日股價上揚3.07%，股價站回200元關卡，站上5日、10日均線。