日月光3月營收519.86億元 月增18.6%

封測龍頭日月光投控（3711）今日公布3月合併營收重返500億元之上，為519.86億元， 月增18.6%、年增23.8%，累計首季合併營收1,443.9億元，季減16.5%，但仍年增20.9%。

日月光投控3月營收明顯回溫，主因去年增加相關打線和覆晶封裝機台陸續投產，加上工作天數回覆正常。

不過，一如先前法說會預期首季將受客戶庫存調整及季節性調整，營收將季減逾一成，日月光投控實際結算，首季合併營收1,443,9億元，季減16.5%，符合先前法說預期，但首季年增逾二成，優於往年準。

日月光投控展望今年仍包持樂觀。稍早日月光投控營運長吳田玉預估今年整體營收仍會有雙位數成長；測試事業受惠公司布局Turnkey效益顯現、複雜度變高，今年業績成長幅度將較去年倍增，達 24%，並預期未來數年測試業務年增幅也優於其他業務。

至於法人關注的車用晶片業務，日月光投控去年勁升60%，預估成長動能將延續且預估今年全年業績將首度突破10億美元。

另外，先進封裝也將隨各類晶片異質整合需求興起，今年增幅估計可達23%以上；至於系統 級封裝（SiP）方面，除既有客戶訂單增加，也持續新增客戶，並透過與客戶分享IP，分散客戶集中風險、攤提設備成本，預計今年業績將一舉超過5億美元。

公司也預估今年封測價格仍會持穩，公司也會朝持續 提升全年毛利率、營益率目標超越去年目標努力。

不過俄烏戰爭及大陸封控引發全球半導體供應鏈變數拉升，日月光投控是否會修正相關預測，將於4月28日法說會提供更進一步的說明。