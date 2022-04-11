欣興3月營收靚 昆山封城初步影響有限、法人評等買進

欣興（3037）公布3月營收為月、年雙增，符合市場預期，雖近期部分營運受到昆山封城影響，但法人機構表示，因占整體營收比重低，預估對第2季營運影響不大，僅在封控政策延長後才有可能出現影響，維持投資評等為買進。

分析師表示，欣興3月營收月增主因為工作天數恢復正常所致，而近期位於昆山的子公司昆山鼎鑫（主要生產HDI、PCB）與欣興同泰（主要生產軟板）受到昆山封控政策延長至4月12日影響，初步預估主要影響將在物流部分，因昆山鼎鑫與欣興同泰占營收比重僅約13%，且目前為電子產業淡季，預估欣興尚可透過其餘廠區調配產能，整體影響不大；但若封控政策延長，恐面臨原物料庫存不足影響生產。

分析師表示，欣興今年主要成長動能將來自於載板，產能方面，預估今年底載板月產能將達2.87百萬平方英尺，較堪年底增加約20%；BT載板方面，預估下半年將可部分恢復2020 年因失火損失的BT載板產能。在ABF載板方面，楊梅新廠產能已於去年下半年小量開出，預估明年上半年達滿載生產，預估主要產能開出時間點將落於今年。

市場需求方面，欣興表示目前ABF載板客戶還在持續預定新產能，並上修2022年資本支出至404億元，2023年長交期設備採購訂單也上修至212億元，且目前與客戶新計畫的產能開出時間已排到2027年之後，顯現目前ABF載板仍為供不應求態勢，市場預估2022年供需缺口還會持續擴大，且在2025年前保持供不應求下，有利營運表現。