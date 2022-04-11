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美系外資保守看可成三隱憂 重申減碼且下調目標價

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
可成董事長洪水樹。（本報系資料庫）
可成董事長洪水樹。（本報系資料庫）

可成（2474）再度實施庫藏股買進，3月合併營收26.83億元，月增57.6%，年減41.1%，累計首季合併營收72.21億元，年減42.8%，美系外資最新報告保守看待，認為可成具三項隱憂，重申減碼評等，目標價由145元調降至120元；可成今（11）日盤中跌幅逾3%。

可成去年度股利將配發10元現金股利，且為捍衛股東權益，自4月7日至6月6日再度實施庫藏股，預計買回自家股票2.5萬張，買回區間價格102.2～220.5元。

美系外資表示，上半年供應鏈混亂、市占率減少、近期新業務貢獻較低等三項因素恐影響可成的營運表現，雖然去年度股利達10元，可能對股價具有支撐，但以今年獲利預估來看，目前本益比16倍，高於過去8年平均的12倍，股價不具吸引力。

美系外資強調，可成很容易受到同業競爭的影響，再加上如果中國大陸封城效應延長，恐將進一步衝擊筆電和平板電腦組裝，將是潛在可能下修的風險。

美系外資預估，可成第2季營收79億元，季增10%，年減24%，下修可成今年獲利預估，每股純益預估由12元下修至9.29元，降幅23%，同時下修今年毛利率預估，由34%下修至33.5%；美系外資重申可成減碼評等，目標價下修至120元。

可成今日以147.5元開出，一度下滑至144元，盤中跌幅逾3%。

可成 外資

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