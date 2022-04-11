神盾公開收購激勵 晶相光漲停買單高掛
IC設計廠商神盾（6462）8日傍晚宣布，以每股123元價格，公開收購另一影像感測IC廠晶相光（3530）普通股5.12％至23.03％股權，帶動今（11）日晶相光（3530）股價跳空漲停，站上110元，盤中持續有數萬張買單高掛，走勢相當搶眼。
神盾考量非量化調整之溢、折價率加以計算後，估計晶相光每股價格合理區間為111.1元至136.3元間，預計每股123元收購晶相光。神盾最多將投資22.13億元收購晶相光股權，成為其第二大股東。
晶相光前一收盤日價格為100元，外資轉賣為買，買超23張，今日股價跳空漲停為110元，仍低於公開收購價格123元，吸引買盤進駐。
神盾是指紋辨識IC大廠，主要研發生物辨識感測晶片，同時開發人工智慧演算晶片、飛時測距（Time of Flight, ToF）3D感測晶片，以及投入類比AI運算晶片開發等；晶相光則主要開發CIS感測晶片，應用於安防監控、車用影像、視訊攝影機等領域。
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