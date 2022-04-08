華碩宏碁 3月營收月增逾三成

筆電雙A華碩、宏碁3月營收出爐，兩大廠商皆繳出雙成長，且月增長逾三成。華碩3月營收月增36.8%，首季營收亦同步走高，單月及單季皆創2008年與和碩分家後的歷史同期新高。

華碩公布今年3月集團營收為550.34億元、年增19.9%。品牌營收為510.32億元，月增37.7%、年增18.4%；累計華碩今年首季集團營收為1,384.32億元，季減8.9%、年增19.2%。

華碩表示，近期產業受供應鏈、物流、地緣政治、通膨等諸多變數干擾，但團隊積極對應複雜多變的產業環境，達成顯著優於產業的成長目標。

在個別產品方面，華碩認為顯卡上半年能見度仍高，預期整體出貨、營收仍將維持雙位數年增長。並持續看好電競、創作者、商用等分眾市場，維持全年至少雙位數增長的目標。

宏碁今年3月營收為303.10億元，月增32.3%、年增9.2%；第1季合併營收為783.73億元，季減9.4%、但年增9.5%，創9年同期新高。宏碁也公告，第1季已公開發行子公司營收合計成長37.1%。

宏碁今年第1季營運表現亮點多，包括電競事業營收年增25.9%、商用事業營收年增36.9%、桌上型電腦營收年增30.3%。旗下的宏碁遊戲公司營收年增37.2%、聯永基公司營收年增172.3%、宏碁智通公司營收年增133.9%、安圖斯科技公司營收年增391.2%。

宏碁指出，集團建立多重事業成長引擎的策略持續發酵，非PC及顯示器之事業第1季營收年增32.1%，高於整體營收年增率。

宏碁也正式公告，恪守國際間貿易相關法律規定，基於近期情勢發展，決定暫停俄羅斯業務。

宏碁表示，重視各地員工安全，將持續協助受影響者及其家屬，希望能盡速恢復和平。宏碁關心因戰事受影響的民眾，正與多個非營利國際組織合作進行各項人道援助。