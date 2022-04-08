鈺齊淡月不淡 3月營收年增47.2%

戶外功能鞋製造大廠鈺齊-KY（9802）公布3月合併營收16.86億元、月增22.9%，已連續13個月單月營收呈年增走勢，更較去年同期大增47.2%；首季合併營收45.27億元、年增32.5%，單月、單季營收同創歷史新高。

值得一提的是，3月原屬季節交替的傳統出貨淡月，且產銷運作仍深受國際疫情干擾，但仍逆勢增長，且創下單月營收新高紀錄，顯示市場需求動能強勁，營運規模可望逐季穩定拉升。

綜觀鈺齊2022年春夏季鞋款營運表現(出貨期間大致涵蓋2021年第4季及2022年第1季)，整體營收已突破90億元，更是歷年新高，表現亮眼。

鈺齊表示，主要因為各廠區新產能持續順利開出，新品牌量產訂單也持穩增加，再加上人均產值及自動化製程逐步拉升，帶動近期業績屢創新高表現。

法人說，由此顯現鈺齊接單量能已明顯跳升，而在正向循環之下，隨著規模經濟效益擴大，經營管理綜效發揮，可望逐季拉升整體營運規模，季度及年度產銷增長幅度樂觀可期。