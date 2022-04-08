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客戶訂單回升 鈞興3月營收年增逾五成

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

精密齒輪大廠鈞興-KY(4571)公布3月合併營收2.43億元，受惠於主要客戶拉貨動能逐步回升，帶動旗下齒輪箱、精密五金件訂單出貨成長，進一步挹注3月營收較上月成長51.8%，較去年同期成長1.7%。

鈞興累計第1季合併營收6.68億元，較去年同期減少8.0%，主要因為去年同期客戶針對齒輪箱產品提前拉貨，而墊高比較基期。

鈞興表示，3月整體出貨動能已逐步回升到過往水準，受惠主要客戶在逐漸擺脫晶片短缺與航運影響後，帶動整體接單、出貨表現均同步提升。

同時，鈞興也與其他國際大廠深化業務合作及產品開發，包括日系及歐系電動工具機品牌客戶拉貨動能，隨著產品銷售暢旺而同步上揚，推升旗下電動工具應用的齒輪箱、精密五金件等銷售表現，並挹注旗下中國珠海廠、越南新廠產能稼動率。

法人估，未來隨著電動工具、園林工具、工業機器人等主要客戶需求持續增溫，有助於挹注未來整體營運更上一層樓。

展望第2季，鈞興維持審慎樂觀看法，強調將謹慎面對疫情與國際情勢風險，適時採取相關因應措施，以確保集團營運表現及生產出貨保持穩定。

鈞興也持續擴大多領域業務接單，積極拓展諧波減速器產品應用，切入工業機器人、電動助力自行車中置電機等新應用契機。

另外，鈞興更看好電動工具、園林工具等主要客戶良好訂單需求，隨著越南新廠已加入集團生產行列，集團將進一步調整旗下生產基地的訂單出貨分配，力拚縮短越南新廠邁入損益兩平目標時程。

工業機器人 營收

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