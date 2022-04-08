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亨泰光3月及第1季合併營收 雙創新高

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

硬式隱形眼鏡製造廠亨泰光（6747）今（8）日公告3月合併營收8,074萬元，年增2.43%；第1季合併營收1.99億元，年增21.46%，亨泰光單月及首季合併營收都創歷史新高，主要是夜戴型角膜塑型鏡出貨量大幅增加，以及部分中國大陸地區訂單遞延至第1季出貨所致。

亨泰光表示，公司第1季營收表現亮麗，主要在於公司主力產品—夜戴型角膜塑型鏡（Orthokeratology；Ortho-K，簡稱：OK鏡）銷售業績大幅成長，其中台灣地區受惠OK鏡在國內近視防控市場滲透率穩定提升，第1季台灣OK鏡銷售年增率達35％，而中國大陸地區除新訂單外，去年因接單時程及產程安排關係，部分訂單遞延至第1季出貨，亦帶動中國大陸地區第1季OK鏡的銷售業績較去年同期大幅增加近四成。

亨泰光表示，隨3C產品使用率大幅提升，近年來近視人口明顯增加外，年齡層亦普遍下降，近視預防及控制成為許多家長關心的議題，在近視防控方式中成效較佳的OK鏡，成為近視矯正市場上成長最快速的產品之一。

亨泰光身為台灣OK鏡龍頭製造商，將可望持續受惠此一商機，以目前台灣及中國大陸訂單來看，公司今年OK鏡整體出貨量可望維持兩成以上。

亨泰光進一步表示，因應台灣及中國大陸訂單快速成長，公司已著手進行擴產計畫，位於五股廠區的第二條全自動化產線將於第4季加入生產行列，預估待新產線進入全產能量產階段，整體產能可望再增加五成以上。公司並將持續研發及拓展各項功能性視光產品及服務，期成為專業提升視覺效能服務的龍頭廠商。

近視

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