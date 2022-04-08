群創3月營收239億元 月增9%、年減22.8%
群創光電（3481）今（8）日公布3月營收為239億元，較上月增加9%，較去年同期減少22.8%，今年3月營收低於去年同期表現，主要反映面板報價下滑、傳統淡季，加上去年基期墊高所致。
群創表示，3月大尺寸合併出貨量共計1198萬片，較上月增加13.6%；中小尺寸合併出貨量共計2318萬片，較上月增加12.3%。
另外，群創今年第1季自結合併營收699億元，較去年同期減少16.6%，與去年第4季合併營收相較則是減少12.6%。
以出貨情況來看，大尺寸合併出貨量共計3493萬片，與去年第4季出貨量3602萬片相比減少3.0%；中小尺寸合併出貨量共計6684萬片，與2021年第4季出貨量3602萬片相比減少3%，中小尺寸合併出貨量共計6684萬片，與去年第4季出貨量8213萬片相比減少18.6%。
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