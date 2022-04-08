華碩3月和第1季營收 雙創分家來同期新高

PC品牌大廠華碩（2357）今（8）日公布3月營收，月增36.8%，首季營收亦同步成長，單月及單季皆為2008年與和碩（4938）分家以來的歷史同期新高。

華碩公布今年3月集團營收為550.34億元，月增36.8%、年增19.9%。品牌營收為510.32億元，月增37.7%、年增18.4%。

累計華碩今年首季集團營收為1384.32億元，年增19.2%。

華碩表示，近期產業受供應鏈、物流、地緣政治、通膨等諸多變數干擾，華碩團隊將妥善對應複雜多變的產業環境，深耕品牌價值，達成顯著優於產業的成長目標。

展望全年營運，華碩共同執行長許先越先前指出，儘管市場擔心2022年PC產業出貨量會衰退，但華碩仍對市況審慎樂觀，並已定下積極成長目標，公司內部設定要超越產業平均值。

個別業務方面，華碩認為顯卡上半年能見度仍高，預期整體出貨、營收仍將維持雙位數年增長。並持續看好電競、創作者、商用等細分市場，設下全年至少雙位數增長的目標。