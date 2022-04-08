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居家隔離要注意 4大症狀須盡速就醫

威剛3月營收32.55億 月增2.16%

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

威剛（3260）3月合併營收32.55億元，月增2.16%；累計第一季合併營收97.61億元，年增7.31%。短期因總體經濟變數未減，預期4月營運將受到一定程度的波及，但在電動車及電競等新產品進度穩定的助益下，下半年表現仍將優於上半年。

威剛表示，新冠疫情變種病毒肆虐，通膨巨獸接棒來襲，加上俄烏戰爭，全球經濟在今年第一季遭遇多重變數圍攻，記憶體景氣走勢也隨之上下波動，尤其是大陸華南、華東一帶疫情迅速擴散引發的上海、昆山、蘇州、深圳與東莞等地封城措施，導致物流堵塞的問題更趨嚴重，生產線的量能被迫壓縮，實體通路營運也大半喊停。

威剛說，在通膨的快速蔓延下已對全球消費力帶來影響，加上俄烏戰情延燒擴至歐洲，傳出不少電子大廠下修全年出貨目標並砍單因應。威剛對第二季記憶體合約價預期轉為持穩，現貨價則將隨短期的疫情封城發展而來回修正。

中長期來看，5G基礎建設布建與應用持續增溫及DDR5穩步邁入世代交替的方向不變，加上全球淨零轉型的需求驅使電動車市場快速成長，都將大幅擴增記憶體的消耗量。威剛認為，短期大環境變數雖造成小幅波動，但DRAM市場長期供需平衡甚至短缺的狀態仍是產業主流共識。

威剛分析3月營收結構，DRAM產品營收16.28億元，年增14%，占3月營收比重為50.02%，SSD占比27.59%，記憶卡、隨身碟及其他為22.39%。累計威剛今年第一季合併營收97.61億元，年增7.31%。第一季DRAM的營收貢獻為50.1%，SSD為30.59%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比19.31%。

威剛 營收 疫情

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