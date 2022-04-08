智邦3月營收67.5億元 創新高

網通大廠智邦（2345）3月合併營收達67.5億元，年增30%，月增81%，累計第1季營收157.3億元，年增19.2%，較去年第4季新高紀錄171億元，季減8%，季減幅度略低於市場預期。

今年2月智邦子公司昊陽天宇配合大陸政府防疫政策停工，預計2月產量減少10%，預估對2月營收影響5%，後續復工後，將以加班方式補回產能，以因應客戶訂單需求。

當時美系外資報告指出，智邦深圳工廠因疫情關閉，可望在本周末恢復生產，整個停工事件應可控，只要有充足的零件供應，智邦可望透過3月的產能來調正並彌補需求，預估第1季及全年營收維持預期，預估第1季營收將年增13%，季減約13%。

法人表示，目前看來智邦訂單暢旺，2月停工影響已經靠3月產能彌補，季減幅度也低於市場預期，智邦毛利率表現及零組件供應問題，最壞狀況已經過了，未來雲端基礎建設持續成長，加上資料中心交換器持續升級等推動，智邦營運可望持續成長。