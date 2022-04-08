智邦3月營收67.5億元 創新高
網通大廠智邦（2345）3月合併營收達67.5億元，年增30%，月增81%，累計第1季營收157.3億元，年增19.2%，較去年第4季新高紀錄171億元，季減8%，季減幅度略低於市場預期。
今年2月智邦子公司昊陽天宇配合大陸政府防疫政策停工，預計2月產量減少10%，預估對2月營收影響5%，後續復工後，將以加班方式補回產能，以因應客戶訂單需求。
當時美系外資報告指出，智邦深圳工廠因疫情關閉，可望在本周末恢復生產，整個停工事件應可控，只要有充足的零件供應，智邦可望透過3月的產能來調正並彌補需求，預估第1季及全年營收維持預期，預估第1季營收將年增13%，季減約13%。
法人表示，目前看來智邦訂單暢旺，2月停工影響已經靠3月產能彌補，季減幅度也低於市場預期，智邦毛利率表現及零組件供應問題，最壞狀況已經過了，未來雲端基礎建設持續成長，加上資料中心交換器持續升級等推動，智邦營運可望持續成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言