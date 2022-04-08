快訊

居家隔離要注意 4大症狀須盡速就醫

智邦3月營收67.5億元 創新高

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

網通大廠智邦（2345）3月合併營收達67.5億元，年增30%，月增81%，累計第1季營收157.3億元，年增19.2%，較去年第4季新高紀錄171億元，季減8%，季減幅度略低於市場預期。

今年2月智邦子公司昊陽天宇配合大陸政府防疫政策停工，預計2月產量減少10%，預估對2月營收影響5%，後續復工後，將以加班方式補回產能，以因應客戶訂單需求。

當時美系外資報告指出，智邦深圳工廠因疫情關閉，可望在本周末恢復生產，整個停工事件應可控，只要有充足的零件供應，智邦可望透過3月的產能來調正並彌補需求，預估第1季及全年營收維持預期，預估第1季營收將年增13%，季減約13%。

法人表示，目前看來智邦訂單暢旺，2月停工影響已經靠3月產能彌補，季減幅度也低於市場預期，智邦毛利率表現及零組件供應問題，最壞狀況已經過了，未來雲端基礎建設持續成長，加上資料中心交換器持續升級等推動，智邦營運可望持續成長。

智邦 營收

延伸閱讀

台積電3月合併營收1,719.67億 月增17%、年增33.2%

台積電3月營收逾1719億創歷史次高 Q1再創歷史新高

SBL／瓊斯主宰禁區獲3月份最佳球員 裕隆戰績起飛

東陽3月合併營收18.9億元 成長12%

相關新聞

台積電首季營收創新高 能否抵擋外資賣壓要法說會見真章

台積電（2330）今（8）日公布3月合併營收約為1719.67億元，月增17%，年增33.2%，3月營收雙增且寫下歷史次...

台積電首季營收近5,000億元 超越財測

晶圓代工廠台積電（2330）今（8）日公布3月合併營收約為新台幣1,719億 6,700萬元，較上月增加17.0%，較去...

聯發科股價創10個月低點 市值居台股第3

手機晶片廠聯發科股價開高走低，一度跌至835元，為10個多月來新低價，市值滑落至新台幣1.33兆元，低於台積電及鴻海，居...

宏碁「小虎隊」3月營收發威、雙成長 建碁強攻漲停

宏碁（2353）集團多元引擎事業發酵，旗下子公司「小虎隊」包含資安服務廠安碁資訊（6690）、智聯服務（6751）、建碁...

國巨3月營收攀峰 拚季季高

被動元件大廠國巨昨（7）日公布3月營收達106.25億元，月增14.9%、年增21.8%，改寫單月歷史新高；累計今年第1...

群電3月營收成長28% 締新猷

電源大廠群電（6412）昨（7）日公布3月營收38.68億元，為歷史新高，月增28.8%；首季營收104.93億元，創同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。