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麗豐KY 3月營收4.1億元　月增54％

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137）今（7）日公布3月合併營收4.1億元，月增54％、年減1％；累計2022年第1季合併營收10.33億元。

麗豐-KY在疫情捲土重來的嚴峻情況下，仍展高度品牌力，加速展店、擴大市占，有望讓今年整體營運在逆風突圍後，再次遞出亮麗的成績單。

麗豐-KY表示，集團一方面深化品牌力，「克麗緹娜」透過與多個優質戲劇的異業合作，包括開播即攀上熱搜的陸劇「才不要跟老闆談戀愛」中，由女主角使用「克麗緹娜」旗下經典產品「童妍精粹液」，傳達使用該護膚品可減緩歲月留在肌膚上的痕跡，體現產品價值與內涵，也讓Netflix話題性最強台劇《華燈初上》的女星劉品言，前往台灣法國花嬉美妍中心-大直店，感受克麗緹娜精準的護膚保養服務，並高度肯定與分享沙龍級護膚課程搭配日常保養的成果，雙雙皆助力集團美容護膚產品的聲量與附加價值，進而提升品牌力，以及麗豐集團於美容保養市場的影響力。

另在通路佈局方面，麗豐-KY自2022年持續加強招商，在外在環境嚴峻的情況下，第1季已成功在全球擴展達5,020家「克麗緹娜」加盟店的規模、較去年底淨增加59家。

「克麗緹娜」今年仍以全球展店400家為努力目標，憑藉多年的美容護膚專業經驗與大數據結合，透過麗豐-KY穩固的培訓體系提供加盟店成熟的運營心法，獲得「克麗緹娜」在產品、營銷、培訓、數字化等各方面的輸出與賦能，創造規格化、差異化的服務模式。

麗豐-KY也將持續深耕兩岸的大健康的市場，以「產品力」為依歸，積極擴大集團的事業版圖，創造長期營運穩健成長動能。

麗豐

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