國巨3月營收106.25億元 創歷史新高
被動元件大廠國巨（2327）今（7）日公布2022年3月營收106.25億元，月增14.9%、年增21.8%，改寫單月歷史新高；合計第1季度營收為301.29億元、季增17.3%，創歷年單季次高紀錄。
國巨表示，由於3月份的工作天數已回復正常及利基型市場需求穩健，使得3月份營收創下公司單月營收的歷史新高紀錄，本季度合併營收則為公司單季營收的次高紀錄。
展望第2季度，由於全球疫情及國際局勢持續緊繃，且IC零組件短缺仍影響客戶端的出貨，國巨將密切關注市場的供需狀況，並配置最適當產能以因應客戶端的需求。
國巨3月營收106.25億元，月增14.9%、年增21.8%；合計第1季營收為301.29億元，季增17.3%、年增26.9%。
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