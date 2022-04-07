力士3月營收1.08億元 創新高

功率元件設計公司力士（4923）今（7）日公布今年3月合併營收為新台幣1.08億元，創單月新高，年增17.4%，主因為全球金氧半場效電晶體（MOSFET）市場仍供不應求，持續帶動主要客戶保持強勁訂單拉貨力道；累計第一季合併營收3.17億元，年增27.9%，同寫單季新高。

力士表示，3月、第一季營收表現齊步改寫歷史新高，主要受惠旗下MOSFET成品、尚未封裝為MOSFET的半成品的晶圓片Wafer兩大業務銷售動能暢旺，其中MOSFET成品業務方面，憑藉針對各產業應用領域MOSFET成品導入新一代ETG、RTG等專利技術、並成功取得全球前三大國際筆電品牌的HP、DELL合格供應商資格、同步持續深化主要合作晶圓廠製程平台合作等多重效益展現，尤其PC/NB、手機及電池等應用領域主要客戶保持高度拉貨需求。

力士表示，為擴大公司營運保持向上成長動能，今年已成功與主要合作晶圓廠爭取每月投片量較去年增加約兩成，有利於保持產業競爭優勢，再從今年首季整體營收年增達27.86％來看，營收成長高於投片量也展現出力士的研發技術對營運創造的正面效益。

展望2022年第二季，除PC/NB、手機等應用領域客戶持續保持良好訂單水準，並看好電源供應器、鋰電池等產業應用主要客戶亦加大訂單量能，尤其，隨著筆電、手機等快充商機持續發酵，帶動充電器產品朝體積小、多孔式、高功率、高效率、以及採用第三代半導體GaN(氮化鎵)、SiC(碳化矽)材料導入等快充規格需求演進，除力士已有MOSFET 30V系列快充充電器領域銷售實績並持續創造銷售挹注，將規劃預計第二季針對MOSFET 100V系列進行客戶認證送樣階段，有助於進一步堆疊未來電源供應器領域業務訂單表現。

力士還說，為打造公司中長期營運良好發展，已於3月與主要合作晶圓代工廠簽署產能長期供應協議，有助於奠定力士未來業務開拓發展有利基礎，以期創造未來營運保持良好動能。