佳世達3月營收月增25.6% 創新高

佳世達（2352）今（7）日公布今年3月營收，受惠資通訊、醫療、智慧解決方案等事業均有良好表現，網通事業缺料亦稍有緩解，帶動佳世達3月營收繳出雙成長佳績，月增25.6%，寫下單月歷史新高，同步帶動首季營收創下歷史次高紀錄。

佳世達公布3月營收為224.5 億元，月增25.6%、年增19.7%，創下單月新高紀錄；累計佳世達今年首季營收為 609億元，季減1.6%、年增19.6%，僅次於去年第4季的旺季水準，首季營收創歷史次高、同期新高紀錄。

佳世達指出，由於資通訊、醫療、智慧解決方案等事業均有良好表現，網通事業缺料亦稍有緩解，再加上聯合艦隊新成員的加入，都使得佳世達營收表現較去年增長。