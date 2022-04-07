佳世達3月營收月增25.6% 創新高
佳世達（2352）今（7）日公布今年3月營收，受惠資通訊、醫療、智慧解決方案等事業均有良好表現，網通事業缺料亦稍有緩解，帶動佳世達3月營收繳出雙成長佳績，月增25.6%，寫下單月歷史新高，同步帶動首季營收創下歷史次高紀錄。
佳世達公布3月營收為224.5 億元，月增25.6%、年增19.7%，創下單月新高紀錄；累計佳世達今年首季營收為 609億元，季減1.6%、年增19.6%，僅次於去年第4季的旺季水準，首季營收創歷史次高、同期新高紀錄。
佳世達指出，由於資通訊、醫療、智慧解決方案等事業均有良好表現，網通事業缺料亦稍有緩解，再加上聯合艦隊新成員的加入，都使得佳世達營收表現較去年增長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言