快訊

不斷更新／各縣市現海量足跡！新北林口Outlet、大遠百上榜 高雄滿滿10頁一次看

佳世達3月營收月增25.6% 創新高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）今（7）日公布今年3月營收，受惠資通訊、醫療、智慧解決方案等事業均有良好表現，網通事業缺料亦稍有緩解，帶動佳世達3月營收繳出雙成長佳績，月增25.6%，寫下單月歷史新高，同步帶動首季營收創下歷史次高紀錄。

佳世達公布3月營收為224.5 億元，月增25.6%、年增19.7%，創下單月新高紀錄；累計佳世達今年首季營收為 609億元，季減1.6%、年增19.6%，僅次於去年第4季的旺季水準，首季營收創歷史次高、同期新高紀錄。

佳世達指出，由於資通訊、醫療、智慧解決方案等事業均有良好表現，網通事業缺料亦稍有緩解，再加上聯合艦隊新成員的加入，都使得佳世達營收表現較去年增長。

營收 佳世達 網通

延伸閱讀

亞電3月營收1.65億元 謹慎看大陸防疫管控

氣立受疫情停工影響 3月營收1.63億元、年減5.1%

瑞智3月營收19.49億元 首季較去年小減

旺宏3月營收42.57億元 連12個月創同期新高

相關新聞

旺宏首季營收破百億元 並創歷史同期新高

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）今（7）日結算2022年3月合併營收為42.57億元，月增17.5%，且連續12個月創...

毅嘉3月營收創41個月以來新高 今股價跑贏大盤

毅嘉科技（2402）公布3月自結合併營收6.40億元，年增19%、月增23.2％，一口氣來到近41個月新高，帶動該公司今...

可成配息10元 要買庫藏股

金屬機殼廠可成昨（6）日董事會決議股利分派，每股配發10元，以昨天收盤價146元計算，殖利率約6.8%；此外，可成為捍衛...

景碩、臻鼎3月業績爆發

PCB暨載板族群3月營收報喜。景碩（3189）昨（6）日公布3月營收約37.45億元，月成長約28.7%，年成長39.7...

貿聯 營收寫兩個新高

貿聯-KY（3665）昨（6）日公布3月營收43.64億元，再創新高，月增近7.3%，年增100.35%；首季營收116...

南亞科 衝上最佳Q1

南亞科（2408）昨（6）日公告3月營收為67.41億元，月增4.8%，年增5.2%；首季營收199.46億元，雖因傳統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。