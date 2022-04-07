融程電3月營收月增125.2% 創單月新高

工業電腦廠融程電（3416）今（7）日公布2022年3月營收，受海運塞港所導致部分貨物因船期延誤，營收遞延至3月認列挹注，讓3月營收繳出雙成長佳績、月增125.2%，同時創下月營收歷史新高。

融程電公布2022年3月營收達2.85億元，月增125.2%、年增35.2%，創單月新高紀錄；累計今年首季營收5.88億元，季減5.6%、年增0.5%，改寫同期新高。

融程電指出，由於客戶拉貨動能不墜，訂單能見度明確，成長動能持續強勁，儘管首季工作天數減少、但仍維持成長，創下同期歷史新高。融程電在多項指標性大單入袋後營收持續放大，目前針對上半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持公司原訂成長目標。

此外，隨著營收顯著成長，預期有助於規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響。因為規模經濟增加，採買原料成本下降，提前規劃備料，預期今年首季毛利率比去年第4季好。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注。

另外，融程電積極投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年皆維持穩定成長，營運將再締新猷。