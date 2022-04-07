今國光3月合併營收3.75億元 月增逾八成

光學鏡頭廠今國光學（6209）公布3月營收3.75億元，為六年同期新高，月增83.27%，年成長20.39%。累計今年第1季合併營收8.91億元，年成長8.3%，為五年同期高點。

今國光去年全年營收36.13億元，年增21.2%，為八年來重返成長軌道，其中，最大關鍵之一即為旗下華國生產的紅外熱成像鏡頭出貨升溫帶動，華國在去年一舉轉盈，全年獲利5,700餘萬元，擺脫多年虧損。

今國光（4142）看好物聯網IoT及紅外熱成像鏡頭需求強勁，將成為營運最大動能，全年力拚轉盈。

另一方面，外界關注今國光也是美系VR/AR應用的供應鏈成員之一，由於供貨VR頭盔鏡頭，躋身元宇宙概念股之一。