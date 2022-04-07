群電：消費性客戶展望保守 本季拚雙位數年成長

群光電能公佈2022年3月自行結算合併營收為38.68億元，月增28.8%、年增9.3%，打破傳統淡季創下單月歷史新高紀錄。第一季合併營收為104.93億元，創同期歷史新高，年增5.1%，優於市場預期。

回顧第一季，群光電能表示，雖然第一季是傳統淡季，但商用筆電、電競筆電產品需求強勁，加上運用於HPC/AI的4000瓦伺服器電源和衛星通訊電源等新產品挹注，激勵公司整體營收優於預期。在諸多產品線中，電競筆電及伺服器電源的成長表現最為優異，營收年成長率均達雙位數以上。

另外，新產品衛星通訊電源於去年10月開始量產後，訂單規模快速提升，目前公司正努力備料及拉升產能以滿足客戶需求，接下來第二季還有更高階的新機種要投產，預期衛星通訊電源的營收貢獻在今年將顯著提升。

展望第二季，公司指出，近期大環境的不確定性持續上升，除了通膨惡化、俄烏的戰事延續外，中國的疫情擴大及封城等諸多管制，也為全球的消費需求及供應鏈管理帶來雙重挑戰。面對電子業傳統淡季，公司預期品牌客戶將審慎保守應對，目前觀察到客戶對消費性產品展望較為保守，但伺服器、商用及電競筆電電源訂單穩定性仍高，本季公司營收將力拚雙位數年成長。

此外，近年來群光電能致力於產品結構的調整，以商用及高階產品為主的雲端智能應用營收比重去年已突破4成，今年將朝5成邁進，除了能增強公司抵禦景氣波動的能力，更有助於公司整體獲利能力的提升。