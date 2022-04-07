群電3月營收38.68億元 創歷史新高

電源大廠群電（6412）3月營收38.68億元，月增28.8%，年增9.3%，創歷史新高。第1季合併營收104.93億元，創同期新高，年增5.1%，優於預期。

展望本季，公司表示，近期大環境的不確定性持續上升，除了通膨惡化、俄烏的戰事延續外，中國的疫情擴大及封城等諸多管制，也為全球的消費需求及供應鏈管理帶來雙重挑戰。

面對電子業傳統淡季，公司預期品牌客戶將審慎保守應對，目前觀察到客戶對消費性產品展望較為保守，但伺服器、商用及電競筆電電源訂單穩定性仍高，本季公司營收力拚雙位數年成長。

此外，近年來群光電能致力於產品結構的調整，以商用及高階產品為主的雲端智能應用營收比重去年已突破四成，今年將朝五成邁進，除了能增強公司抵禦景氣波動的能力，更有助於公司整體獲利能力提升。

群電表示，雖然第1季是傳統淡季，但商用筆電、電競筆電產品需求強勁，加上運用於HPC/AI的4000瓦伺服器電源和衛星通訊電源等新產品挹注，激勵公司整體營收優於預期。在諸多產品線中，電競筆電及伺服器電源的成長表現最為優異，營收年成長率均達雙位數以上。

另外，新產品衛星通訊電源於去年10月開始量產後，訂單規模快速提升，目前公司正努力備料及拉升產能以滿足客戶需求，接下來第2季還有更高階的新機種要投產，預期衛星通訊電源的營收貢獻在今年將顯著提升。