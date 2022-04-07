光寶科3月營收月增31% 4年來同期新高

光寶科技（2301）公布3月合併營收151.47億元，月增31%、年增14%，為四年來同期新高。累計今年第1季營收412.31億元，年增9%。

其中，光電部門2月營收占整體20%；全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、高階電源與綠能等市場需求成長，以及光電感測模組應用於穿戴裝置、AR/VR與高階Mini LED應用出貨暢旺，加上LED車用照明產品出貨增加，帶動光電部門營收月增10%。

雲端及物聯網部門月營收占比31%，連續三個月達到整體營收三成；雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收月增37%。

資訊及消費性電子部門營收占比49%；其中，筆記型電腦、遊戲機電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品、雷射多功能事務機種出貨順暢，帶動資訊及消費性電子部門整體營收月增36%。