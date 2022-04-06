中美晶、環球晶圓3月與第1季營收同創新高

中美晶（5483）和旗下子公司環球晶3月及首季合併營收同創歷史新高。

中美晶今日公告2022年3月的合併營收達66.9億元，月增9.0%、年增8.1%；第1季的合併營收為187.7億元，季增率3.8%，年增率近17%，單季與單月營收皆創歷史新高。其中太陽能業務3月營收為9.1億元，月增率21.2%，年增率87.8%；第1季太陽能業務營收合計23.5億元，年增率87.4%。

中美晶表示，自2020年第3季起，營收逐季成長，顯見太陽能、半導體及轉投資的多軌並行策略成效豐碩。

環球晶今日也公告2022年3月合併營收達57.3億元，月增率7.1%，年增率0.6%;第1季的合併營收為163.1億元，季增率3.5%，年增率10.1%，雖在第1季歷經日本7.4級強震、日本子公司遭遇駭客攻擊、台灣大停電與新竹科學園區的嚴重電力壓降，昆山子公司生產也受中國封城措施阻礙，環球晶仍克服逆風，維持強勁的成長動能，自2020年第1季起營收營收逐季走高，2月營收與首季營收更同時創下歷史高峰。環球晶去年挹注母公司中美晶全年營收近九成。

展望未來，中美晶集團表示，雖地緣政治及疫情變化仍帶來不確定性，但半導體市場產能短缺議題持續發酵，新興應用對於先進製程晶圓的需求持續擴大，帶動環球晶長約覆蓋率增加、平均銷售價格上漲，未來營收成長樂觀可期。

此外，環球晶也結合集團內所有技術與資源，積極去瓶頸化並最大化產能，位於義大利、丹麥、美國、日本、韓國及台灣等各國據點的擴廠計劃順利開展，同時也積極投入化合物半導體市場，以核心技術加速開發碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）等次世代產品，厚植研發實力並開拓新藍海，以期創造新的獲利引擎、驅動新的營收動能。

至於太陽能產業，俄烏戰爭打亂了全球能源供應鏈，迫使各國領導者重新檢視國家能源政策，政府新公布的淨零碳排路徑也決定提升綠能占比。

中美晶表示，俄烏戰爭凸顯了多元能源的重要性，預期將加速不僅歐洲、更包括全世界的能源轉型腳步。潔淨能源是通往更安全和永續未來的途徑，其規模預計將更進一步擴大，因其可以幫助各國抵抗外在動盪和未來的油價衝擊。

中美晶進一步表示，儘管供應鏈限制和原料上漲帶來短期的不確定性，但實現淨零氣候目標的驅動力持續增強，從而推升潔淨能源成長。中美晶身為綠色能源完整解決方案提供者，將運用其營運優勢掌握新能源浪潮積極在再生能源領域佈局並提升獲利。