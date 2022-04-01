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聯發科上演900元保衛戰 亞系外資下調目標價至960元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
聯發科。圖／聯合報系資料照
聯發科。圖／聯合報系資料照

外資對半導體產業出現保守看法，尤其在中國大陸市場智慧手機需求疲軟下，聯發科（2454）近期陸續遭外資降評及調降目標價，股價不僅跌出千金股之外，更一路下探，上演900元關卡保衛戰，亞系外資最新報告雖重申持有評等，但目標價由1,150元下修至960元。

聯發科今年初股價曾衝達1,215元，其後開始走跌，今（1）日早盤以900元開出，下跌5元，盤中一度下滑至893元，創去年10月來的低點，終場則是以900元作收，下跌5元，跌幅0.55%。

繼日前調降聯發科評等及目標價，由原先加碼評等降至中立，目標價則由1,300元降至1,050元後，亞系外資最新報告則是重申中立的持有評等，但卻是調降目標價，由1,150元調降至960元，主要是認為聯發科今年上半年獲利可能觸頂，未來成長力恐將趨緩，加上在下半年可能有更多的不確定因素。

亞系外資表示，受惠於天璣 9000 5G SoC銷售佳，預估聯發科今年第1季毛利率將達49.6%，預期銷售趨勢可望延續到第2季，但是，聯發科獲利恐將在上半年到達高峰。

亞系外資強調，下半年不確定因素可能更多，在中國智慧手機市場需求疲軟下，估第2季開始到下半年，聯發科5G SoC的價格恐將面臨更大的壓力；另外，Wifi 6和其他消費IC也出現交貨週期縮短情況，居家辦公需求也有消退的現象。

亞系外資表示，聯發科過去2年表現相當好，後續恐將很難透過提高營收、毛利率來維持成長，決定調降聯發科今明年獲利預估至74.12元、73.67元，降幅分別為4%、6%，且調降目標價至960元。

聯發科

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