定穎轉型投控公司 今股價逆勢大盤

PCB廠商定穎（6251）擬轉為投控公司，今（1）日股價逆勢大盤，午盤上揚1%，高點來到每股25.35元。

定穎昨（31）日召開重大訊息說明記者會，定穎指出，3月31日董事會決議以股份轉換方式成立新設公司定穎投控公司，定穎將成為「定穎投控公司」百分之百持股之子公司，股份轉換基準日擬8月25日。

定穎指出，公司為專業的印刷電路板製造服務商，為達到長期擴展的目標，提升整體經營績效，擬進行多元化發展，昨日董事會決議通過成立定穎投控公司，擬以股份轉換方式，將定穎於股份轉換基準日全部已發行之普通股股份讓與「定穎投控公司」，並由「定穎投控公司」發行新股予定穎股東作為對價。

未來新事業體加入後，可透過資源的互享和互補發揮綜效，並期望透過專業經理人的管理及運作提高經營效率，將「定穎投控公司」打造為多元化的控股平台，進行 多元化之產業合作，尋求各事業體更穩健積極的發展與集團資源的有效運用，持續提升「定穎投控公司」整體營運績效及股東權益；同時我們亦將繼續為 ESG永續發展努力，以健全的公司治理為基石，建立一個由上而下的永續運營模式，落實我們對環境和社會的承諾，達成定穎永續發展的使命。