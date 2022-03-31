汎銓去年每股賺6.21元擬配息4.5元 將申請轉上市

汎銓（6830）於今（31）日公布去(2021)年全年營運成果暨股利政策。2021年全年合併營收達新台幣14.7億元、稅後淨利2.52億元、每股稅後純益（EPS）6.21元，公司擬配發每股4.5現金股利，股利配發率達72％，凸顯全體經營階層努力不懈仍致力創造公司、員工及股東最大價值，以期將公司經營成果回饋全體股東共享。

汎銓指出，隨著旗下半導體檢測分析業務隨著客戶委案量增加、新客戶開拓等效益而同步擴大，加上公司嚴格成本管控與內部管理優化，挹注2021年整體毛利率、營業利益率分別達38％、20％，較2020年的37％、17％增加。

展望2022年營運，汎銓指出，近年MA+SA+FA+RA檢測分析業務版圖逐步完善，戮力深化專業檢測分析技術與工法，以及兩岸業務據點、專業人才培訓、檢測分析設備擴充等，打造公司中長期未來營運成長之深厚底蘊，尤其看好國際半導體大廠加大超越摩爾定律的先進製程研發投入、第三代半導體材料應用趨勢，目前旗下半導體檢測分析業務仍保持高委案量需求，可望未來營運表現仍持續優於整體市場成長力道。

汎銓也指出，近期再取得「導電膠」與「原子層導電膜」兩個新的發明專利工法，加上先前已取得的「低溫原子層鍍膜」專利，已完整建構三大材料分析專利，築高半導體先進製程材料分析技術競爭力的高牆與護城河。此外，汎銓近期亦公告取得經濟部工業局出具「係屬科技事業且具市場性」意見書，將依規劃時程提出股票上市之申請作業。