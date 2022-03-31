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美光集邦看多 記憶體股價兩樣情

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

美國記憶體大廠美光季報與展望皆優於預期，並預告營收將再創新高，打臉外資看的言論；調研機構集邦科技也認為，第2季NAND晶片價格將翻漲5%至10%。今（31）日台股相關類股股價呈現兩樣情，群聯（8299）下跌逾2%，威剛（3260）、南亞科（2408）則微幅上漲。

美光執行長梅羅塔指出：「我們預期，2022年產業對DRAM的位元需求成長幅度為中至高十位數（mid-to-high teens），對NAND的需求成長約30%。資料中心、5G智慧手機普及和車用、工業市場持續走強，將帶動今年的基礎需求。

在NAND晶片方面，美光說明，威騰、鎧俠位於日本的二座合資廠原料汙染影響產能，預期將推升第3季NAND報價，為產業後市吞定心丸。

集邦指出，儘管買賣雙方庫存略偏高，加上PC、筆電、智慧手機等應用受近期俄烏戰事和高通膨影響，需求面持續轉弱，但在鎧俠與威騰2月上旬原物料汙染事件影響下，整體供給明顯下修，預期第2季NAND晶片價格將翻漲5%至10%。

群聯股價開盤下跌4元，開在491元，隨後持續走低，最低下探480元，跌幅逾2%。

威剛昨天發布工業級DDR5 R-DIMM記憶體，威剛表示，至此，一套支援最新英特爾第12代處理器和未來DDR5平臺的工業級記憶體中的U-DIMM、SO-DIMM及R-DIMM規格已就緒。股價今日開盤小漲0.1元，開在84.7元，盤中最低為84.2元。

南亞科開盤小漲0.2元，開在69.5元，最高到70.2元。

NAND 南亞科

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