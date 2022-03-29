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意法漲價！MCU族群齊漲 新唐盤中衝破190元

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

歐洲前三大半導體廠暨微控制器（MCU）大廠意法半導體正式發出漲價通知，第2季起將調漲全產品線價格。消息一出激勵台股微控制器（MCU）族群新唐（4919）、盛群（6202）、松翰（5471）、凌通（4952）、笙泉（3122）等股大漲，其中新唐盤中漲幅逾8%，衝破190元，創近期新高價。

此前，意法曾於去年第4季調漲全產品線報價，如今再度調升價格。在這波半導體傳出庫存調整聲浪下，意法是第一家調漲晶片價格的指標廠，凸顯MCU仍供不應求，市場預期將掀起MCU搶貨與漲價潮。

談到漲價的原因，意法表示，主要考量部分半導體零組件供應持續短缺，加上總經環境與地緣政治因素使得材料與物流等成本也上漲，難以全部吸收成本，因此將從第2季起調整全產品線價格。但新唐、盛群、松翰等台廠目前均尚未傳出調價消息。

新唐受惠32位元MCU、日本新唐子公司（NTCJ）以及伺服器遠端管理晶片（BMC）等產品出貨強勁，去年全年賺逾半個股本，每股純益7.27元創新高。

法人表示，新唐在工控、物聯網（IoT）等市場也有斬獲，未來將據供需情況，評估適當產品單價。新品方面，新唐正研發USB 4 Retimer晶片，搶攻高速傳輸晶片市場商機。

新唐 半導體

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