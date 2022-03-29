冠軍擬現金減資1成 市場埋單跳空漲停開盤
近期宣布將辦理現金減資的公司不少，多數在隔天股價都是走跌，友達（2409）、冠軍（1806）昨日都宣布要辦理現金減資，今（29）日股價不同調，市場對冠軍的現金減資似乎較埋單，早盤跳空以漲停12.85元開出，盤中漲幅逾8%。
冠軍董事會通過2021年擬配發每股1元現金股利，為近8年首度配息，同時宣布通過辦理現金減資案，為提升股東權益報酬率及使資本結構達到最佳的配置，減資金額4.33億元，減資比率為10％，減資後實收資本額將下降至39.04億元。
冠軍表示，藉由股本減少有助於未來每股盈餘及股東權益報酬率提升；以2021年擬配發每股1元現金股利，再加上減資每股返還股東1元，預計今年股東每股可領回2元。
冠軍2021年全年合併營收32.05億元，稅後純益9.91億元，每股純益（EPS）2.29元；今日早盤以漲停12.85元開出，盤中雖打開漲停，但漲幅逾8%。
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