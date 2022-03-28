愛比科技去年賺逾一股本 擬配息5元

愛比科技（6858）公布2021年營業利益3.92億元，稅後淨利2.84億元，每股稅後純益（EPS）10.5元，皆創歷史新高。

愛比去年全年毛利率55％，營益率與淨利率分別為32％與23％。公司董事會同時決議擬以去年度盈餘配發現金股利5元。

愛比科技2022年將開拓在商業應用市場布局，新產品－便攜式視訊會議產品與文件掃描器將分別鎖定企業用戶與政府機關及金融與醫療行業，並加強通路的區域覆蓋率提升為兩倍。

愛比科技為專業實物攝影機及視訊會議品牌廠，自創品牌「IPEVO」，受惠疫情加速遠距教學與工作的新生活型態到來，愛比科技自2020年起營運明顯成長，愛比科技2021年賺逾一個股本。

愛比科技表示，近兩年公司營運大幅成長，主要受惠北美教育市場所帶動，預期今年實物攝影機在教育市場的成長力道會趨緩，公司已提前在商業應用市場布局準備，可望自今年起逐步發酵。

針對商業應用市場部份，愛比科技2022年將搶攻視訊會議設備市場，針對中小會議室推出「便攜式USB會議攝影機」產品。另在現有實物攝影機部份，則會升級推出「文件掃描器」產品，積極開發金融保險、法務採證與醫療電子化等多個市場應用領域。